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Милан не будет продолжать сотрудничество с арендованным форвардом Челси
Феликс летом вернется в Челси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Жоау Феликс вернется в "Челси" после завершения срока аренды в "Милане". Об этом сообщил Николо Скира.
Несмотря на предварительные планы "россонери", клуб не планирует выкупать контракт игрока. В то же время сам Феликс не входит в планы "Челси".
Сейчас Феликсом интересуется турецкий "Галатасарай" и два неназванных клуба из Саудовской Аравии.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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