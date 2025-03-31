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Милан не будет продолжать сотрудничество с арендованным форвардом Челси

Испания
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Феликс летом вернется в Челси

Милан не будет продолжать сотрудничество с арендованным форвардом Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский нападающий Жоау Феликс вернется в "Челси" после завершения срока аренды в "Милане". Об этом сообщил Николо Скира.

Несмотря на предварительные планы "россонери", клуб не планирует выкупать контракт игрока. В то же время сам Феликс не входит в планы "Челси".

Сейчас Феликсом интересуется турецкий "Галатасарай" и два неназванных клуба из Саудовской Аравии.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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