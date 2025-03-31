Милан не будет продолжать сотрудничество с арендованным форвардом Челси

Португальский нападающий Жоау Феликс вернется в "Челси" после завершения срока аренды в "Милане". Об этом сообщил Николо Скира.

Несмотря на предварительные планы "россонери", клуб не планирует выкупать контракт игрока. В то же время сам Феликс не входит в планы "Челси".

Сейчас Феликсом интересуется турецкий "Галатасарай" и два неназванных клуба из Саудовской Аравии.