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Анчелотти — про Эндрика: Я дам ему играть, когда будет нужно
Специалист высказался об Эндрике
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игровом времени форварда команды Эндрика.
"Эндрик не волнуется насчет игрового времени, он здесь счастлив. Дам ему играть, когда будет нужно. Этот футболист всегда пользуется своим шансом.
У нас есть конкуренция в команде, ведь в "Реале" есть игроки высочайшего класса. Многие футболисты нынешнего стартового состава были запасными. Винисиус тоже был запасным, это касается Родриго и Вальверде".
Добавим, что Эндрик в текущем сезоне в Ла Лиге сыграл 16 матчей - 105 минут.
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