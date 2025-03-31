Анчелотти — про Эндрика: Я дам ему играть, когда будет нужно

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игровом времени форварда команды Эндрика.

"Эндрик не волнуется насчет игрового времени, он здесь счастлив. Дам ему играть, когда будет нужно. Этот футболист всегда пользуется своим шансом.

У нас есть конкуренция в команде, ведь в "Реале" есть игроки высочайшего класса. Многие футболисты нынешнего стартового состава были запасными. Винисиус тоже был запасным, это касается Родриго и Вальверде".