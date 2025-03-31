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Финансовые проблемы Барселоны разрушают планы команды на сезон 2025/26

Испания

Опять проблемы

Финансовые проблемы Барселоны разрушают планы команды на сезон 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" снова оказалась в центре финансового скандала, который может серьезно повлиять на ее планы на сезон 2025/26. Проблемы с балансом клуба, которые тянутся уже не первый год, снова вышли на первый план из-за сделки с продажей VIP-мест на обновленном "Камп Ноу".

В январе "Барселона" объявила о продаже 475 VIP-мест компаниям Forta Advisors и New Era Visionary Group за 100 миллионов евро. Этот шаг был направлен на облегчение регистрации новых игроков, но Ла Лига и RFEF оспорили его правомерность.

Теперь, по информации SER Catalunya, аудиторы Crowe отказываются включать продажу в свои отчеты, поскольку актив еще не существует. "Барселона" планировала вернуться на "Камп Ноу“ в ноябре, но из-за задержек этого не произойдет до следующего сезона. Таким образом, Crowe отказывается включать продажу в свои счета на 2024/25 годы.

Это может серьезно ударить по лимиту зарплат "Барселоны", забрав по меньшей мере 57 миллионов евро.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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