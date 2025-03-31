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Вингер Барселоны: Педри — самый важный игрок в нашей команде
Бразилец отметил влияние Педри на игру команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Рафинья высоко оценил роль полузащитника Педри в команде, назвав его важнейшим игроком.
"У Педри не так много ассистов, не так много голов, но для меня он самый важный игрок в нашей команде. Я думаю, что каждый мяч проходит и должен проходить через него.
Когда его нет на поле, чего-то не хватает. Он - сердце команды. Он - один из лучших игроков в мире, я могу сказать вам это со всей уверенностью", - сказал Рафинья.
Педри в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
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