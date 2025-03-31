Вингер Барселоны: Педри — самый важный игрок в нашей команде

Левый вингер "Барселоны" Рафинья высоко оценил роль полузащитника Педри в команде, назвав его важнейшим игроком.

"У Педри не так много ассистов, не так много голов, но для меня он самый важный игрок в нашей команде. Я думаю, что каждый мяч проходит и должен проходить через него.

Когда его нет на поле, чего-то не хватает. Он - сердце команды. Он - один из лучших игроков в мире, я могу сказать вам это со всей уверенностью", - сказал Рафинья.