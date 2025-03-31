Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 01.04.2025

"Реал" в первом матче обыграл басков. На кону выход в финал кубка, поэтому мотивация обеих команд будет зашкаливать.

Кубок Испании. 1/2 финала

1 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:30 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

Мадридский "Реал" подходит к полуфинальному матчу Кубка Испании в напряженном игровом ритме. Команда Карло Анчелотти продолжает борьбу на нескольких фронтах, а на результаты напрямую влияет изнурительный график "сливочных".

"Реал" хоть и проиграл "Атлетико" 0:1 в Лиге чемпионов, но сумели пройти соседей в серии пенальти. В Примере "Реал" в тяжелейшем поединке на выезде одолел "Вильярреал" 2:1, а в последнем туре чемпионата вырвал победу против "Леганеса" 3:2. В этих матчах команда проявила как силу атаки, так и значительные проблемы в обороне.

Карло Анчелотти, вероятно, внесет определенные коррективы в состав через плотный календарь. От "Реала" ожидают максимальной концентрации, ведь любая ошибка может стоить им места в финале Кубка Испании.

Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" подходит к решающему противостоянию Кубка Испании в нестабильной форме. Баски сумели вернуться на победный путь в последнем туре Примеры, одолев "Вальядолид" 2:1, но перед этим имели серию неудач.

Команда Иманоля Альгуасиль вылетела из Лиги Европы после болезненного поражения от "Манчестер Юнайтед" 1:4 на "Олд Траффорд". Баски не смогли навязать борьбу английскому гранду на выезде, а домашняя ничья 1:1 не спасла их от вылета.

В чемпионате дела также обстоят непросто: в мартовских матчах команда набрала всего четыре очка. Поражение от "Севильи" 0:1 и потерянное очко в игре с "Райо Вальекано" 2:2 оставляют "Реал Сосьедад" за пределами еврокубковой зоны.

Несмотря на это, баски надеются дать бой мадридскому "Реалу". Первый матч кубка Испании со "сливочными" завершилась минимальным поражением 0:1, так что во втором матче команда Альгуасили все же будет иметь шанс на успех по итогам противостояния.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа, не попавший в заявку на матч. Очередной шанс получит Лунин, который и так является основным в кубке Испании, а тут еще Куртуа восстанавливается от повреждения.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Васкес, Алаба, Асенсио, Фран Гарсия – Чуамэни, Вальверде, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Реал Сосьедада" травмированы и пропустят матч Бекер, Мендес и Йон Пачеко, под вопросом участие в игре Одриосолы.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос – Субименди, Барренечеа, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оярсабаль.

"Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

26.02.25. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)

14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)

26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)

17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

02.05.23. Реал Сосьедад - Реал 2:0 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы мадридцев и 1 победа басков. Первый матч полуфинала кубка месяц назад завершился победой "Реала" со счетом 1:0.

Последние матчи "Реал Сосьедада"

29.03. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1 (Примера)

16.03. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 (Примера)

13.03. Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 4:1 (Лига Европы)

09.03. Реал Сосьедад - Севилья 0:1 (Примера)

06.03. Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)

Последние матчи "Реала"

29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)

15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)

12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)

09.03. Реал - Райо Вальекано 2:1 (Примера)

04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)

"Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Мадридский "Реал" - безусловный фаворит противостояния и должен уверенно проходить в финал. Более вероятна победа мадридцев, но там небольшой коэффициент, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за 1,8.