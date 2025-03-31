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Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 01.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Реал Сосьедад" в рамках ответного матча 1/2 финала кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в первом матче обыграл басков. На кону выход в финал кубка, поэтому мотивация обеих команд будет зашкаливать.
Кубок Испании. 1/2 финала
1 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:30 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
Мадридский "Реал" подходит к полуфинальному матчу Кубка Испании в напряженном игровом ритме. Команда Карло Анчелотти продолжает борьбу на нескольких фронтах, а на результаты напрямую влияет изнурительный график "сливочных".
"Реал" хоть и проиграл "Атлетико" 0:1 в Лиге чемпионов, но сумели пройти соседей в серии пенальти. В Примере "Реал" в тяжелейшем поединке на выезде одолел "Вильярреал" 2:1, а в последнем туре чемпионата вырвал победу против "Леганеса" 3:2. В этих матчах команда проявила как силу атаки, так и значительные проблемы в обороне.
Карло Анчелотти, вероятно, внесет определенные коррективы в состав через плотный календарь. От "Реала" ожидают максимальной концентрации, ведь любая ошибка может стоить им места в финале Кубка Испании.
Новости "Реал Сосьедада"
"Реал Сосьедад" подходит к решающему противостоянию Кубка Испании в нестабильной форме. Баски сумели вернуться на победный путь в последнем туре Примеры, одолев "Вальядолид" 2:1, но перед этим имели серию неудач.
Команда Иманоля Альгуасиль вылетела из Лиги Европы после болезненного поражения от "Манчестер Юнайтед" 1:4 на "Олд Траффорд". Баски не смогли навязать борьбу английскому гранду на выезде, а домашняя ничья 1:1 не спасла их от вылета.
В чемпионате дела также обстоят непросто: в мартовских матчах команда набрала всего четыре очка. Поражение от "Севильи" 0:1 и потерянное очко в игре с "Райо Вальекано" 2:2 оставляют "Реал Сосьедад" за пределами еврокубковой зоны.
Несмотря на это, баски надеются дать бой мадридскому "Реалу". Первый матч кубка Испании со "сливочными" завершилась минимальным поражением 0:1, так что во втором матче команда Альгуасили все же будет иметь шанс на успех по итогам противостояния.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа, не попавший в заявку на матч. Очередной шанс получит Лунин, который и так является основным в кубке Испании, а тут еще Куртуа восстанавливается от повреждения.
Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Васкес, Алаба, Асенсио, Фран Гарсия – Чуамэни, Вальверде, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
У "Реал Сосьедада" травмированы и пропустят матч Бекер, Мендес и Йон Пачеко, под вопросом участие в игре Одриосолы.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос – Субименди, Барренечеа, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оярсабаль.
"Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- 26.02.25. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)
- 14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)
- 26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)
- 17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)
- 02.05.23. Реал Сосьедад - Реал 2:0 (Примера)
В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы мадридцев и 1 победа басков. Первый матч полуфинала кубка месяц назад завершился победой "Реала" со счетом 1:0.
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 29.03. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 16.03. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 (Примера)
- 13.03. Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 4:1 (Лига Европы)
- 09.03. Реал Сосьедад - Севилья 0:1 (Примера)
- 06.03. Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)
Последние матчи "Реала"
- 29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)
- 15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)
- 12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)
- 09.03. Реал - Райо Вальекано 2:1 (Примера)
- 04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)
"Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Мадридский "Реал" - безусловный фаворит противостояния и должен уверенно проходить в финал. Более вероятна победа мадридцев, но там небольшой коэффициент, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за 1,8.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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