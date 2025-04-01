Примера. Сельта – Лас-Пальмас 1:1. Хозяева не сумели обыграть аутсайдера

В матче первого круга победила "Сельта", поэтому и теперь она рассчитывала на три очка. Другого мнения были игроки "Лас-Пальмаса", которые отчаянно борются за выживание.

Первый тайм прошел при преимуществе "Сельты", сумевшей отличиться уже в компенсированное арбитром время. Но уже на старте второго тайма Молейро восстановил паритет в счете. Более того, "Лас-Пальмас" даже вышел вперед, но гол отменили из-за офсайда.

"Сельта" прервала двухматчевую победную серию, но поднялась на 8-ю позицию в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" с 26 очками остался на 19-й позиции.

29-й тур Примеры.

Сельта - Лас-Пальмас 1:1

Голы: Гонсалес Мартинес, 45+2 – Молейро, 48

Сельта: Гуайта - Х. Родригес (Дуран, 75), Старфельт, Алонсо – Каррейра, Д. Родригес (Бельтран, 75), Мориба, Ристич (Жаилсон, 46) - Лосада (Лопес, 46), Гонсалес Мартинес - Иглесиас (Аспас, 75).

Лас-Пальмас: Силлессен (Горкаш, 27) - Вити, Херцог, Маккенна, Мармоль - Муньос, Байчетич (Эссуго, 46), Кампанья (Рамирес, 46), Молейро (Янузай, 87) - Макберни (Марвин, 77), Силва.

Предупреждения: Лосада, 45+4, Родригес, 79, Лопес, 83.