Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Сельта – Лас-Пальмас 1:1. Хозяева не сумели обыграть аутсайдера
В заключительном матче 29-го тура Примеры "Сельта" не сумела обыграть "Лас-Пальмас"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче первого круга победила "Сельта", поэтому и теперь она рассчитывала на три очка. Другого мнения были игроки "Лас-Пальмаса", которые отчаянно борются за выживание.
Первый тайм прошел при преимуществе "Сельты", сумевшей отличиться уже в компенсированное арбитром время. Но уже на старте второго тайма Молейро восстановил паритет в счете. Более того, "Лас-Пальмас" даже вышел вперед, но гол отменили из-за офсайда.
"Сельта" прервала двухматчевую победную серию, но поднялась на 8-ю позицию в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" с 26 очками остался на 19-й позиции.
29-й тур Примеры.
Сельта - Лас-Пальмас 1:1
Голы: Гонсалес Мартинес, 45+2 – Молейро, 48
Сельта: Гуайта - Х. Родригес (Дуран, 75), Старфельт, Алонсо – Каррейра, Д. Родригес (Бельтран, 75), Мориба, Ристич (Жаилсон, 46) - Лосада (Лопес, 46), Гонсалес Мартинес - Иглесиас (Аспас, 75).
Лас-Пальмас: Силлессен (Горкаш, 27) - Вити, Херцог, Маккенна, Мармоль - Муньос, Байчетич (Эссуго, 46), Кампанья (Рамирес, 46), Молейро (Янузай, 87) - Макберни (Марвин, 77), Силва.
Предупреждения: Лосада, 45+4, Родригес, 79, Лопес, 83.
Популярное сейчас
- Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины
- "Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- "Делаете три замены на 85-й минуте и жалуетесь". Президент Ла Лиги резко ответил на претензии Анчелотти
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы