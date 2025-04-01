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Атлетико – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/2 финала Кубка короля "Атлетико" будет принимать "Барселону". Первый матч завершился со счетом 4:4, причем обе команды совершили камбеки, проигрывая по ходу матча с разницей в 2 гола. Соперники максимально мотивированы, ведь останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.
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Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Барселона" состоится в среду, 2 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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