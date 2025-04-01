Реал заинтересован в трансфере защитника Байера

"Реал Мадрид" внимательно следит за рынком и включил эквадорского центрбека "Байера" Пьеро Инкапье в список кандидатов на усиление защиты этим летом. Однако за него также борется "Ливерпуль", как сообщает Sky Germany.

Контракт Инкапье с "Байером" действует до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро – значительно больше, чем 8 миллионов, которые "фармацевты" заплатили за него в 2021 году. За это время он существенно прогрессировал и закрепился среди самых перспективных защитников Европы.

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Однако перед принятием окончательного решения клуб оценит ситуацию в команде. Давид Алаба уже восстановился после травмы, но Эдер Милитао продолжает реабилитацию после тяжелого разрыва крестообразной связки. От его прогресса будет зависеть, будет ли делать "Реал" еще один трансфер в защиту.

Добавим, что в этом сезоне на счету Пьеро Инкапье 3 гола и 2 ассиста в 37 матчах за "Байер" во всех турнирах.