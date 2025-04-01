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Реал – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Реал – Реал Сосьедад: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Реал – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадии 1/2 финала Кубка короля в ответном матче мадридский "Реал" будет принимать "Реал Сосьедад". Первый матч завершился в пользу "королевского клуба", поэтому подопечным Анчелотти остается только закрепить этот результат в домашнем матче. "Реал Сосьедад" со своей стороны попытается создать сенсацию и пробиться в финал кубка.

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Ответный матч 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится во вторник, 1 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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