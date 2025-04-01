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Бывшая звезда Барселоны может возглавить мадридский Реал

Испания

Перес заинтересован в услугах тренера

Бывшая звезда Барселоны может возглавить мадридский Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание Fichajes, Флорентино Перес может принять неожиданное решение, если Карло Анчелотти покинет "Реал" этим летом. Президент мадридцев рассматривает кандидатуру Сеска Фабрегаса, нынешнего наставника итальянского "Комо", как потенциального нового тренера первой команды.

Будущее Анчелотти остается неопределенным, ведь его контракт действует до 2026 года. Однако в последнее время возросли слухи о его возможном уходе в сборную Бразилии. Поэтому "Реал" анализирует варианты замены: главным кандидатом является Хаби Алонсо, но его контракт с "Байером" усложняет потенциальный переход.

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Именно в этом контексте появилось имя Фабрегаса. Нехватка опыта в топ-менеджменте может быть недостатком, но глубокое понимание футбола и тактический подход делают его интересным кандидатом. К тому же "Комо" стал одним из открытий сезона, а сам Фабрегас помог раскрыться молодому воспитаннику "Реала" Нико Пазу.

Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Комо" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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