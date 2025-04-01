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Главный тренер Атлетико связался с защитником Тоттенхэма
Хочет усилить состав
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне четко понимает, что ему нужно усилить свою оборону на следующий сезон, и одним из игроков, который его больше всего привлекает, является Кристиан Ромеро. Аргентинский защитник, ключевая фигура в "Тоттенхэме", уже несколько недель находится в сфере интереса мадридцев.
Симеоне уже взял инициативу в свои руки и напрямую связался с игроком, чтобы попытаться убедить его присоединиться к своему проекту.
"Атлетико" понимает, что будет трудно договориться с "Тоттенхэмом", поскольку английский клуб не намерен расставаться с одним из своих самых ценных игроков. Однако руководство испанцев рассматривает предложение, которое сможет убедить "шпор" и приблизить аргентинца к "Метрополитано".
Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол в 17 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.
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