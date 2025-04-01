Главный тренер Атлетико связался с защитником Тоттенхэма

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне четко понимает, что ему нужно усилить свою оборону на следующий сезон, и одним из игроков, который его больше всего привлекает, является Кристиан Ромеро. Аргентинский защитник, ключевая фигура в "Тоттенхэме", уже несколько недель находится в сфере интереса мадридцев.

Симеоне уже взял инициативу в свои руки и напрямую связался с игроком, чтобы попытаться убедить его присоединиться к своему проекту.

"Атлетико" понимает, что будет трудно договориться с "Тоттенхэмом", поскольку английский клуб не намерен расставаться с одним из своих самых ценных игроков. Однако руководство испанцев рассматривает предложение, которое сможет убедить "шпор" и приблизить аргентинца к "Метрополитано".

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол в 17 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.