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Главный тренер Атлетико связался с защитником Тоттенхэма

Испания

Хочет усилить состав

Главный тренер Атлетико связался с защитником Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне четко понимает, что ему нужно усилить свою оборону на следующий сезон, и одним из игроков, который его больше всего привлекает, является Кристиан Ромеро. Аргентинский защитник, ключевая фигура в "Тоттенхэме", уже несколько недель находится в сфере интереса мадридцев.

Симеоне уже взял инициативу в свои руки и напрямую связался с игроком, чтобы попытаться убедить его присоединиться к своему проекту.

"Атлетико" понимает, что будет трудно договориться с "Тоттенхэмом", поскольку английский клуб не намерен расставаться с одним из своих самых ценных игроков. Однако руководство испанцев рассматривает предложение, которое сможет убедить "шпор" и приблизить аргентинца к "Метрополитано".

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол в 17 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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