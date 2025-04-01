Анчелотти пересматривает свое будущее в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пересматривает свое будущее в королевском клубе.

Как сообщил журналист Марио Кортегана для издания The Athletic, итальянский специалист чувствует себя уставшим и знает о том, что ему ищут замену. Одним из важных факторов этого решения может стать уход Давиде Анчелотти по завершении этого сезона с должности ассистента. Он является сыном 65-летнего наставника.

Ранее Анчелотти говорил, что планирует остаться в "Реале", а сейчас его позиция может измениться на фоне интереса от сборной Бразилии, которая хочет назначить его или Жорже Жезуша на пост коуча национальной команды до июня.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Карло Анчелотти отрицал начало переговоров между ним и федерацией футбола Бразилии.