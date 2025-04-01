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Анчелотти пересматривает свое будущее в Реале
Об этом сообщает издание The Athletic
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пересматривает свое будущее в королевском клубе.
Как сообщил журналист Марио Кортегана для издания The Athletic, итальянский специалист чувствует себя уставшим и знает о том, что ему ищут замену. Одним из важных факторов этого решения может стать уход Давиде Анчелотти по завершении этого сезона с должности ассистента. Он является сыном 65-летнего наставника.
Ранее Анчелотти говорил, что планирует остаться в "Реале", а сейчас его позиция может измениться на фоне интереса от сборной Бразилии, которая хочет назначить его или Жорже Жезуша на пост коуча национальной команды до июня.
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Напомним, что ранее Карло Анчелотти отрицал начало переговоров между ним и федерацией футбола Бразилии.
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