  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти пересматривает свое будущее в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти пересматривает свое будущее в Реале

Испания

Об этом сообщает издание The Athletic

Анчелотти пересматривает свое будущее в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пересматривает свое будущее в королевском клубе.

Как сообщил журналист Марио Кортегана для издания The Athletic, итальянский специалист чувствует себя уставшим и знает о том, что ему ищут замену. Одним из важных факторов этого решения может стать уход Давиде Анчелотти по завершении этого сезона с должности ассистента. Он является сыном 65-летнего наставника.

Ранее Анчелотти говорил, что планирует остаться в "Реале", а сейчас его позиция может измениться на фоне интереса от сборной Бразилии, которая хочет назначить его или Жорже Жезуша на пост коуча национальной команды до июня.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Карло Анчелотти отрицал начало переговоров между ним и федерацией футбола Бразилии.

Читайте такжеБывшая звезда Барселоны может возглавить мадридский Реал
По теме
yellow-arrow
Экс-голкипера Барселоны унесли с поля на носилках в матче Ла Лиги. Клуб рассказал о травме
yellow-arrow
Известны имена четырех правых защитников, которых может подписать Барселона
yellow-arrow
Главный тренер Атлетико связался с защитником Тоттенхэма
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости