Известны имена четырех правых защитников, которых может подписать Барселона

"Барса" сделала позицию правого защитника своей второй приоритетной целью на трансферном рынке после левого вингера. Согласно информации Diario Sport, Деку работает с основным списком из четырех кандидатов на эту позицию.

Их главным выбором является Джереми Фримпонг из "Байера", которого активно связывают с "Ливерпулем", и чья клаусула составляет 40 миллионов евро. Но эта цена, вероятно, превышает возможности "Барселоны", если не будет осуществлена крупная продажа.

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Игрок "Монако" Вандерсон – еще один кандидат, на которого Деку обращает внимание, из-за его международного опыта, молодости и навыков, которые, по его мнению, хорошо подходят "Барселоне". Третий вариант – Марк Пубиль из "Альмерии", который также был тесно связан с каталонцами и был близок к трансферу прошлым летом.

Последнее имя – Гивайро Рид из "Фейеноорда", которого предложили клубу, и он имеет сторонников в отделе рекрутинга. Его цена пока неизвестна, но в плане игры и возраста он также подходит.

Напомним, что сейчас "Барселона" является лидером чемпионата Испании, набрав 66 очков после 29-ти сыгранных туров.