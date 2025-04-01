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Экс-голкипера Барселоны унесли с поля на носилках в матче Ла Лиги. Клуб рассказал о травме
Жуткая ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипера "Барселоны" унесли с поля на носилках в матче Ла Лиги.
В матче "Лас-Пальмаса" против "Сельты", на 23-й минуте столкнулись нападающий "Сельты" Иглесиас и вратарь "Лас-Пальмаса" Силессен. Оба футболиста сразу оказались на газоне.
Вратарь начал держаться за желудок и корчиться от боли. На поле вышли медики и начал разминаться резервный вратарь Хоркас.
Силессена унесли на носилках. После вратаря прооперировали. Клуб выпустил заявление.
"Наш вратарь Яспер Силлессен успешно перенес операцию по удалению перфорированного тонкого кишечника. Вмешательство проводилось лапароскопически", - заявил клуб.
Лапароскопически означает, что операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия.
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В этом сезоне Яспер Силессен сыграл 27 матчей "Лас-Пальмаса", в которых пропустил 42 гола и 4 матча отстоял на ноль.
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