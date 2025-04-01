Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем сделал громкое заявление о своем будущем в Реале
Англичанин считает королевский клуб идеальным местом для развития
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился мыслями относительно своего будущего.
"Реал Мадрид" — идеальный клуб для меня. Я очень счастлив в Мадриде. Я думаю, что в течение следующих 10 или даже 15 лет я буду играть в форме "сливочных", — приводит слова 21-летнего Беллингема издание Marca.
Напомним, что Джуд Беллингем присоединился к "Реалу" за более 100 миллионов евро из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года. За это время он успел забить 35 голов и отдать 24 ассиста в 82 матчах за клуб во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы