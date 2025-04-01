Беллингем сделал громкое заявление о своем будущем в Реале

Звездный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился мыслями относительно своего будущего.

"Реал Мадрид" — идеальный клуб для меня. Я очень счастлив в Мадриде. Я думаю, что в течение следующих 10 или даже 15 лет я буду играть в форме "сливочных", — приводит слова 21-летнего Беллингема издание Marca.

Напомним, что Джуд Беллингем присоединился к "Реалу" за более 100 миллионов евро из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года. За это время он успел забить 35 голов и отдать 24 ассиста в 82 матчах за клуб во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.