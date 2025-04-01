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Анчелотти: Когда я был игроком, нагрузки были не такими большими

Испания

Вспомнил былые времена

Анчелотти: Когда я был игроком, нагрузки были не такими большими

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с "Реал Сосьедадом" и ответил на вопрос о тяжелом календаре в нынешнем сезоне.

"Мы в хорошей форме, моральный дух у команды позитивный. После международного перерыва к нам вернулись южноамериканские парни, и мы очень хотим выйти в финал. В последние годы мы добивались хороших результатов в кубке, и мы хотели бы повторить это.

Стать первым тренером "Реала", выигравшим три Кубка Испании мотивирует меня. Выход в финал в любом соревновании - это большое достижение. Мы очень близки к этому, и нас еще больше мотивирует поддержка родных болельщиков и небольшое преимущество, которое мы получили в первом поединке.

Во времена, когда я был игроком, нагрузки были не такими большими. Это другой вид футбола. Есть и другие элементы: подготовка к играм, травмы... Нам приходится справляться со всем этим и надеяться, что однажды мы получим больше времени для восстановления футболистам и будем лучше готовиться к матчам. Мы должны держаться, потому что это будет очень сложный сезон. Пока что мы справляемся с ним хорошо, учитывая проблемы и более серьезные травмы, от которых мы не оправимся до конца", - сказал итальянец.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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