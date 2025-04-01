Нападающий "Бетиса" рассказал о победном матче с "Севильей" и своём будущем.

Энтони сказал, что он счастлив победе в дерби и отметил болельщиков, которые пришли на открытую тренировку команды.

"Да, накануне игры на тренировке болельщики были в невероятной атмосфере, и, что ж, они этого заслужили, болельщики тоже заслужили эту победу, ведь мы давно не обыгрывали "Севилью" в Ла Лиге", - сказал бразильский футболист.

Арендованный игрок рассказал о своём будущем.

"Как я всегда говорю, я очень счастлив здесь. Пока рано об этом говорить. Мне нравится быть здесь каждый день, каждый день я ношу футболку "Бетиса", и теперь это то место, где я хочу быть", - сказал Энтони.

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Напомним, что Энтони играет в "Бетисе" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". На счету бразильца 4 гола и 4 голевые передачи в 12-ти матчах испанского клуба.