Флик рассказал о восстановлении тер Штегена после травмы

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился новостями о восстановлении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена после травмы.

"Тер Штеген сегодня также тренировался в общей группе. Когда его состояние улучшится, мы увидим, что произойдет. Сейчас мы должны сосредоточиться на сегодняшнем и завтрашнем днях", - заявил Флик.

Напомним, что тер Штеген травмировался в сентябре в матче с "Вильярреалом", и у него диагностировали разрыв сухожилия правого колена. Впоследствии он перенес операцию, и изначально ожидалось, что он пропустит большую часть сезона.