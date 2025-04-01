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Флик рассказал о восстановлении тер Штегена после травмы

Испания

Он сегодня также тренировался в общей группе (с)

Флик рассказал о восстановлении тер Штегена после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился новостями о восстановлении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена после травмы.

"Тер Штеген сегодня также тренировался в общей группе. Когда его состояние улучшится, мы увидим, что произойдет. Сейчас мы должны сосредоточиться на сегодняшнем и завтрашнем днях", - заявил Флик.

Напомним, что тер Штеген травмировался в сентябре в матче с "Вильярреалом", и у него диагностировали разрыв сухожилия правого колена. Впоследствии он перенес операцию, и изначально ожидалось, что он пропустит большую часть сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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