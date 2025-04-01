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Легенда Манчестер Юнайтед рассказал о том, как он мог оказаться в Барселоне

Испания

Это было бы невероятно

Легенда Манчестер Юнайтед рассказал о том, как он мог оказаться в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о том, как он мог перейти в "Барселону".

"В 2010 году, когда я отказался подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед", руководство согласовало мой запрос на трансфер. Сразу три клуба сделали предложения: "Челси", "Реал" и "Барселона". Я уже представлял то, что буду играть в Испании. Я был готов к этому, между клубами продолжались переговоры. Сделка с "Реалом" выглядела наиболее вероятной, но на самом деле я больше думал о "Барселоне".

Я думаю, что мне удалось бы вписаться в одну команду с Месси, Иньестой, Хави и Бускетсом. В конце концов, я решил остаться в "Манчестер Юнайтед", но у "Барселоны" была невероятная команда, за которую любой игрок хотел бы играть с огромным удовольствием", — добавил Руни.

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Напомним, что Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед" за всю историю, забив 253 гола в 559 матчах за клуб во всех турнирах.

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Уэйн Руни Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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