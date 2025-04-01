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Беллингем продемонстрировал великолепные навыки вождения в новой рекламе Adidas
Джуд стал звездой новой рекламной кампании
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем снялся в новой рекламной кампании Adidas, посвященной его собственной линии одежды JB.
В ролике Джуд демонстрирует свои великолепные навыки парковки, подъезжая на BMW к дому и втискиваясь в узкое место между двумя автомобилями. В клипе англичанин также немного говорит на испанском.
Эта реклама является частью промо-кампании новой летней коллекции одежды JB, созданной в сотрудничестве между Беллингемом и Adidas. Напомним, что в прошлом году футболист уже презентовал свою первую коллекцию.
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