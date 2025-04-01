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Флик - о поединке против Атлетико: Нас ждет тяжелый матч

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Флик - о поединке против Атлетико: Нас ждет тяжелый матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своим мнением о сопернике.

"Мне нравится, как они играют, со скоростью и темпом, всегда агрессивны. Они бьются до последней секунды. Нас ждет тяжелый матч", - сказал специалист.

Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится завтра, 2 апреля. Начало игры запланировано на 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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