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Флик - о поединке против Атлетико: Нас ждет тяжелый матч
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своим мнением о сопернике.
"Мне нравится, как они играют, со скоростью и темпом, всегда агрессивны. Они бьются до последней секунды. Нас ждет тяжелый матч", - сказал специалист.
Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится завтра, 2 апреля. Начало игры запланировано на 22:30 по киевскому времени.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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