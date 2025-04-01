Флик - о поединке против Атлетико: Нас ждет тяжелый матч

Накануне ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своим мнением о сопернике.

"Мне нравится, как они играют, со скоростью и темпом, всегда агрессивны. Они бьются до последней секунды. Нас ждет тяжелый матч", - сказал специалист.