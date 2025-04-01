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Барселона интересуется форвардом Фиорентины

Испания

Мойзе Кин заинтересовал клуб Ла Лиги

Барселона интересуется форвардом Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" проявила интерес к нападающему "Фиорентины" Мойзе Кину. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, испанцы видят в игроке потенциальную долгосрочную замену Роберту Левандовскому, но "фиалки" не намерены отпускать своего футболиста.

"Фиорентина" пытается убедить Кина подписать новый контракт, чтобы исключить сумму отступных (52 миллионов евро).

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Барселона Фиорентина (Флоренция) Мойзе Кин
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
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