Испания
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Барселона интересуется форвардом Фиорентины
Мойзе Кин заинтересовал клуб Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" проявила интерес к нападающему "Фиорентины" Мойзе Кину. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, испанцы видят в игроке потенциальную долгосрочную замену Роберту Левандовскому, но "фиалки" не намерены отпускать своего футболиста.
"Фиорентина" пытается убедить Кина подписать новый контракт, чтобы исключить сумму отступных (52 миллионов евро).
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