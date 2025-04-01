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Барселона определилась с будущим Щенсного

Испания

Об этом пишет Флориан Плеттенберг

Барселона определилась с будущим Щенсного

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" планирует предложить польскому голкиперу Войцеху Щенсному новый контракт. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Главный тренер команды Ганси Флик заинтересован в том, чтобы 34-летний голкипер остался в команде. Ожидается, что "Барселона" предложит Щенсному контракт до лета 2026 года.

Добавим, что Войцех в текущем сезоне сыграл 18 матчей, из которых 9 отыграл на ноль.

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Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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