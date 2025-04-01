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Суарес высоко оценил игру Барселоны под руководством Флика

Испания

Они результативны и играют на высоком уровне (с)

Суарес высоко оценил игру Барселоны под руководством Флика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился своими впечатлениями от игры каталонцев под руководством нового тренера Ханси Флика.

"Мне нравится "Барселона" Флика. Они результативны и играют на высоком уровне.

Два ключевых игрока - это Педри и Ламин Ямаль. Есть и другие игроки, такие, как Рафинья и Левандовский, но Педри и Ямаль играют на выдающемся уровне", - сказал Суарес.

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, подопечные Флика имеют 66 очков.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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