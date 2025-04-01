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Суарес высоко оценил игру Барселоны под руководством Флика
Они результативны и играют на высоком уровне (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился своими впечатлениями от игры каталонцев под руководством нового тренера Ханси Флика.
"Мне нравится "Барселона" Флика. Они результативны и играют на высоком уровне.
Два ключевых игрока - это Педри и Ламин Ямаль. Есть и другие игроки, такие, как Рафинья и Левандовский, но Педри и Ямаль играют на выдающемся уровне", - сказал Суарес.
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, подопечные Флика имеют 66 очков.
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