Суарес высоко оценил игру Барселоны под руководством Флика

Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился своими впечатлениями от игры каталонцев под руководством нового тренера Ханси Флика.

"Мне нравится "Барселона" Флика. Они результативны и играют на высоком уровне.

Два ключевых игрока - это Педри и Ламин Ямаль. Есть и другие игроки, такие, как Рафинья и Левандовский, но Педри и Ямаль играют на выдающемся уровне", - сказал Суарес.