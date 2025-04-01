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Симеоне - о матче против Барселоны: Это поединок против соперника, который играет потрясающе
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался об ответном полуфинале Кубка Испании против "Барселоны", который состоится завтра, 2 апреля.
"Болельщики вели себя одинаково каждый год с тех пор, как я пришел в клуб. Они пели на протяжении матчей, давали нам невероятную энергию, мощь стадиона помогает команде.
Но завтра не финал, а полуфинал, в котором мы можем получить право сыграть в финале. Это матч против соперника, который играет потрясающе", - сказал Симеоне.
Напомним, что поединок "Атлетико" - "Барселона" стартует в 22:30 по Киеву.
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