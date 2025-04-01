Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид нацелился на опорника Сосьедада
Субименди может летом покинуть свой клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" активно ищет усиление для команды. Главной целью "сливочных" является Мартин Субименди из "Реал Сосьедада".
"Реал Мадрид" уже провел неофициальные переговоры с игроком, чтобы обсудить возможное сотрудничество. "Сливочные" считают "Арсенал" своим главным конкурентом в борьбе за 26-летнего опорника.
Добавим, что в текущем сезоне Мартин провел 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000