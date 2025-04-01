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Реал Мадрид нацелился на опорника Сосьедада

Испания

Субименди может летом покинуть свой клуб

Реал Мадрид нацелился на опорника Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" активно ищет усиление для команды. Главной целью "сливочных" является Мартин Субименди из "Реал Сосьедада".

"Реал Мадрид" уже провел неофициальные переговоры с игроком, чтобы обсудить возможное сотрудничество. "Сливочные" считают "Арсенал" своим главным конкурентом в борьбе за 26-летнего опорника.

Добавим, что в текущем сезоне Мартин провел 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Субименди
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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