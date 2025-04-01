Реал Мадрид нацелился на опорника Сосьедада

Мадридский "Реал" активно ищет усиление для команды. Главной целью "сливочных" является Мартин Субименди из "Реал Сосьедада".

"Реал Мадрид" уже провел неофициальные переговоры с игроком, чтобы обсудить возможное сотрудничество. "Сливочные" считают "Арсенал" своим главным конкурентом в борьбе за 26-летнего опорника.

Добавим, что в текущем сезоне Мартин провел 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.