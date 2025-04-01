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Один из лидеров Реала может покинуть команду

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Рюдигер может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Один из лидеров Реала может покинуть команду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер может покинуть мадридский клуб этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

"Реал" ценит Рюдигера за его игру и лидерские качества, однако не исключает возможности его трансфера из-за выгодных предложений из Саудовской Аравии.

Добавим, что Антонио в текущем сезоне забил 2 гола в 42 матчах за "Реал".

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Саудовская Аравия Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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