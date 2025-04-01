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Один из лидеров Реала может покинуть команду
Рюдигер может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер может покинуть мадридский клуб этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.
"Реал" ценит Рюдигера за его игру и лидерские качества, однако не исключает возможности его трансфера из-за выгодных предложений из Саудовской Аравии.
Добавим, что Антонио в текущем сезоне забил 2 гола в 42 матчах за "Реал".
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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