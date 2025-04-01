Один из лидеров Реала может покинуть команду

Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер может покинуть мадридский клуб этим летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

"Реал" ценит Рюдигера за его игру и лидерские качества, однако не исключает возможности его трансфера из-за выгодных предложений из Саудовской Аравии.

Добавим, что Антонио в текущем сезоне забил 2 гола в 42 матчах за "Реал".