Атлетико – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 02.04.2025

"Барселона" и "Атлетико" будут встречаться уже в третий раз за месяц. Предыдущие две игры были сверхрезультативны с большим количеством голевых моментов. На кону – выход в финал кубка, поэтому этот матч обещает быть не менее интересным.

Кубок Испании. 1/2 финала

2 апреля. Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Атлетико - Барселона Смотреть трансляцию

Новости "Атлетико"

"Атлетико" подходит к матчу Кубка Испании после серии неудачных результатов. Подопечные Диего Симеоне в последнем туре сыграли вничью с "Эспаньолом" 1:1, продолжив нестабильный отрезок в Примере. Большим ударом для чемпионских амбиций "матрасников" стало домашнее поражение от "Барселоны" 2:4 в Ла Лиге. Подопечные Симеоне вели в счете 2:0, но провалили концовку встречи и пропустили четырежды.

В Лиге чемпионов "Атлетико", несмотря на победу над "Реалом" 1:0, все же уступил "сливочный" в серии пенальти и прекратил борьбу за трофей.

В первом матче команды подарили феерию голов с драматической развязкой и итоговым счетом 4:4.

Диего Симеоне надеется на поддержку родных трибун, а также на надежность защиты, которая в последнее время слишком часто давала сбои. "Атлетико" знает, как переигрывать "Барселону", но смогут ли мадридцы остановить феноменальную команду Флика на этот раз?

Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к решающему полуфинальному поединку Кубка Испании с "Атлетико" в отличной форме. Каталонцы уверенно победили "Жирону" 4:1 и "Осасуну" 3:0 в чемпионате, подтвердив свою феноменальную стабильность перед решающим отрезком сезона.

Последнее противостояние с "Атлетико" в Ла Лиге также принесло "блаугранасу" положительные эмоции – выездная победа 4:2 стала одним из самых ярких матчей каталонцев в этом году. Теперь подопечным Флик нужно побеждать мадридцев, чтобы гарантировать себе место в финале.

Помимо успешных выступлений в чемпионате, "Барселона" показала класс и на европейской арене, дважды обыграв "Бенфику" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 3:1). Команда набрала хороший ход, и никто не может ее остановить.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетико" не будут играть травмированный Коке и дисквалифицированный Корреа, под вопросом участие в матче Ле Нормана, который был заменен в игре с "Эспаньолом".

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Галан, Лангле, Хименес, Молина – Лино, Де Пауль, Барриос, Симеоне – Альварес, Гризманн.

В "Барселоне" травмированы Кристенсен, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Ольмо. Вышел на замену против "Жироны" Кубарси, но вряд ли он выйдет в основе.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч

16.03.25. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)

25.02.25. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

21.12.24. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

17.03.24. Атлетико - Барселона 0:3 (Примера)

03.12.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы каталонцев, 1 ничья и 1 победа мадридцев. Первый полуфинальный матч завершился со счетом 4:4, причем обе команды вели в счете с разницей в 2 гола по ходу матча.

Последние матчи "Атлетико"

29.03. Эспаньол - Атлетико 1:1 (Примера)

16.03. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)

12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)

09.03. Хетафе – Атлетико 2:1 (Примера)

04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)



Последние матчи "Барселоны"

30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)

27.03. Барселона - Осасуна 3:0 (Примера)

16.03. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)

11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)

05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" находится в хорошей форме, побеждая соперников один за другим. "Атлетико" в последнее время немного притормозило, отстав от лидеров в Примере. Последние матчи между командами были результативными, потому считаем, что этот матч не станет исключением. Предлагаем поставить, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 3) за коэффициент 1,95.