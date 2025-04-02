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Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
Лишь в добавленное арбитром время подопечные Анчелотти оформили выход в финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа. Очередной шанс получил Лунин, который является основным в кубке Испании даже при присутствии Куртуа. На острие атаки вышел Эндрик, забивший единственный гол в первом матче команд. В "Реал Сосьедад" пропускали матч травмированные Бекер, Мендес, Йон Пачеко и Одриосола.
Мадридцы на первых минутах больше владели мячом, но баски высоко прессинговали. Лунин сразу же вступил в игру и на ближний забрал прострел Барренечеа с левого фланга. В ответ Эндрик после рикошета подхватил мяч в штрафной и пробил ножницами между выше ворот.
Первый действительно опасный момент в матче стал голевым. Передачу Субельдии в штрафной головой сбросил Марин на Барренечеа, пробросившего мяч между ног Лунина. 0:1. Очередной провал обороны "королевского клуба".
Сразу же Беллингем мог сравнивать счет, но пробил мимо ворот. Через минуту Джуд повторил свою попытку удара, но на этот раз он прошел выше ворот.
В середине тайма счет стал равным. Винисиус внешней стороной стопы вырезал передачу на ход вошедшему в штрафную площадку Эндрику и элегантно опрокинул Ремиро. 1:1. Это уже 5-й гол молодого бразильца в кубке.
К концу тайма мадридцы пытались атаковать. Беллингем освободился от опеки защитника, прошел в штрафную и пробил мимо ворот. Родриго пытался пробить с линии штрафной, но мяч пролетел мимо.
В общем, первый тайм прошел при преимуществах мадридцев, но счет остался равным.
Старт второго тайма тоже остался за подопечными Анчелотти. Подачи с углового от Родриго не принесли ничего опасного. Опасно с дальнего расстояния пробивал Беллингем, но Ремиро справился с выстрелом.
"Реал Сосьедад" тоже атаковал. После подачи углового Лунин совершил фантастический сейв, отразив удар Субименди. Оярсабаль опасно пробивал с предела штрафной, но не попал.
На 72-й минуте баски неожиданно повели в счете. После прострела Кубо мяч отскочил к Марину, осуществившему поперечную передачу, Алаба пытался перехватить и срезал пяткой между ног Лунину. 1:2.
Еще через несколько минут Оярсабаль оформил дубль. Кубо отдал на центрфорварда передачу, тот пробил в Алабу, рикошет от которого улетел в левую стойку, и от нее вошел в ворота. 1:3 и при таком счете дальше уже проходила команда из Сан-Себастьяна.
Гости радовались недолго. Винисиус на левом фланге обыграл Траоре, разогнал атаку и прострелил в штрафную, где Беллингем в одно касание отправил мяч в сетку 2:3. Интрига жива!
Еще через несколько минут счет стал равным. Винисиус вышел лицом к лицу с голкипером, но не сумел его переиграть. После подачи с углового от Родриго Чуамень пробил по воротам с рикошетом от газона, а голкипер не сумел парировать удар. 3:3.
Теперь казалось, что подопечные Анчелотти удержат нужный результат и спокойно пройдут в финал. Но у Оярсабаля были свои планы. Серхио Гомес выполнил навесную передачу в штрафную, а Оярсабаль ее успешно запер. 3:4. Следует отметить ошибку Лунина, неудачно сыгравшего на выходе. Помочь избежать овертаймов мадридцам мог Беллингем, но его удар головой парировал Ремиро.
Перед стартом дополнительного времени Анчелотти выпустил на поле 2 защитника. Рюдигер сменил Алаба, а Фран Гарсия – Камавингу.В овертаймах "сливочные" полностью доминировал и все же сумел сравнять счет. Гюллер выполнил подачу из углового, которую удачно запер Рюдигер. Добивать басков мог Браим Диас, но Ремиро совершил хороший сейв. Так что 4:4 по итогам матча и 5:4 по итогам двух матчей. "Реал" пробился в финал, а его соперник определится в противостоянии "Барселоны" и "Атлетико".
1/2 финала кубка Испании
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Реал Сосьедад" 4:4 (общ. 5:4)
Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамэни, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (аг), Оярсабаль, 80, 90+3.
"Реал": Лунин - Васкес (Модрич, 79), Асенсио (Б. Диас, 106), Алаба (Рюдигер, 91), Камавинга (Фран Гарсия, 91) - Вальверде, Чуамэни, Беллингем, - Родриго (Гюлер, 106), Эндрик (Мбаппе, 66), Винисиус.
"Реал Сосьедад": Ремиро - Арамбуру (Траоре, 79), Субельдия, Агерд (Элустондо, 27), Муньос - Марин (Оласагасти, 91), Субименди, Сучич - Кубо (Мариезкуррена, 106), Оярсабаль (Оскарссон, 106), Барренечеа.
Предупреждения: Арамбуру, 74, Оярсабаль, 86, Оласагасти, 106 - Камавинга, 90+2.
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