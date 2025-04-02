Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча

В течение основного времени гости 4 раза выходили вперед. На 80-й минуте команда из Сан-Себастьяна оформила преимущество в два мяча, но "сливочные" быстро отыгрались. Подопечные Анчелотти нанесли 26 ударов. У коллектива из Страны Басков было гораздо меньше моментов, но они до последнего претендовали на выход в решающий поединок.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка Испании

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (овертайм)

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (аг), Оярсабаль, 80, 90+3