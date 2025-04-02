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Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
Шоу в столице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В течение основного времени гости 4 раза выходили вперед. На 80-й минуте команда из Сан-Себастьяна оформила преимущество в два мяча, но "сливочные" быстро отыгрались. Подопечные Анчелотти нанесли 26 ударов. У коллектива из Страны Басков было гораздо меньше моментов, но они до последнего претендовали на выход в решающий поединок.
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Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка Испании
Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (аг), Оярсабаль, 80, 90+3
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