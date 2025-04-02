Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид наблюдает за главным талантом Аргентины
Его клуб установил цену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" обратил внимание на аргентинский рынок и заинтересовался Франко Мастантуоно – талантливым полузащитником "Ривер Плейт". Однако аргентинский клуб не собирается легко отпускать своего игрока и готов расстаться с ним лишь в случае выплаты клаусулы в размере 45 миллионов евро.
Мастантуоно, которого считают одной из главных надежд южноамериканского футбола, не спешит покидать родной клуб. Несмотря на мечту играть в Европе, он чувствует себя комфортно в "Ривере", а его окружение не планирует форсировать отъезд.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Атлетико" имеет один весомый козырь в переговорах: агентом игрока является Аугусто Фернандес, бывший футболист мадридского клуба. Это может помочь в сближении сторон.
Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 2 гола и 1 ассист в 6 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Известна оценка игры Бущана в Кубке Саудовской Аравии против Аль-Иттихада
- Лунин в воротах - защитники играть не хотят. Леганес забил украинцу дважды в первом тайме
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы