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Атлетико Мадрид наблюдает за главным талантом Аргентины

Испания

Его клуб установил цену

Атлетико Мадрид наблюдает за главным талантом Аргентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" обратил внимание на аргентинский рынок и заинтересовался Франко Мастантуоно – талантливым полузащитником "Ривер Плейт". Однако аргентинский клуб не собирается легко отпускать своего игрока и готов расстаться с ним лишь в случае выплаты клаусулы в размере 45 миллионов евро.

Мастантуоно, которого считают одной из главных надежд южноамериканского футбола, не спешит покидать родной клуб. Несмотря на мечту играть в Европе, он чувствует себя комфортно в "Ривере", а его окружение не планирует форсировать отъезд.

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"Атлетико" имеет один весомый козырь в переговорах: агентом игрока является Аугусто Фернандес, бывший футболист мадридского клуба. Это может помочь в сближении сторон.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 2 гола и 1 ассист в 6 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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