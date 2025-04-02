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Эндрик повторил достижение Криштиану Роналду 

Испания

Великолепный вечер для юного таланта "Реала"

Эндрик повторил достижение Криштиану Роналду 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Карло Анчелотти подходили к ответному матчу полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" с минимальным преимуществом благодаря голу Эндрика в первом матче. И именно 18-летний форвард вновь сыграл ключевую роль для своей команды. После того как Андер Барренечеа вывел гостей вперед, Эндрик быстро сравнял счет.

Как отмечает Opta, этот гол позволил Эндрику повторить достижение легенды "Реала" Криштиану Роналду.

Эндрик Фелипе забил пять голов в пяти матчах Кубка Испании-2024/25, став первым игроком "Реала", который забил пять голов в одном розыгрыше турнира со времен Криштиану Роналду (7) в сезоне 2012/13.

Добавим, что в финале турнира мадридцы встретятся с победителем пары "Атлетико" – "Барселона".

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Криштиану Роналду Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Алексей Полищук
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