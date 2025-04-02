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Эндрик повторил достижение Криштиану Роналду
Великолепный вечер для юного таланта "Реала"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Карло Анчелотти подходили к ответному матчу полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" с минимальным преимуществом благодаря голу Эндрика в первом матче. И именно 18-летний форвард вновь сыграл ключевую роль для своей команды. После того как Андер Барренечеа вывел гостей вперед, Эндрик быстро сравнял счет.
Как отмечает Opta, этот гол позволил Эндрику повторить достижение легенды "Реала" Криштиану Роналду.
Эндрик Фелипе забил пять голов в пяти матчах Кубка Испании-2024/25, став первым игроком "Реала", который забил пять голов в одном розыгрыше турнира со времен Криштиану Роналду (7) в сезоне 2012/13.
5 - Endrick Felipe has scored five goals in five games in the Copa del Rey 2024/25, becoming the first Real Madrid player to score five goals in the same edition of the tournament since Cristiano Ronaldo in 2012/13 (seven). Predator. pic.twitter.com/1wrS23O8To— OptaJose (@OptaJose) April 1, 2025
Добавим, что в финале турнира мадридцы встретятся с победителем пары "Атлетико" – "Барселона".
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