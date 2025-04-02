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Анчелотти - после 4:4 с Сосьедадом: Мы никогда не сдаемся, а болельщики очень помогают нам

Испания

Комментарий итальянского специалиста

Анчелотти - после 4:4 с Сосьедадом: Мы никогда не сдаемся, а болельщики очень помогают нам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти проанализировал ничью с "Реал Сосьедад" (4:4) в ответном матче полуфинала кубка Испании.

По сумме двух встреч дальше в противостоянии прошел "Реал" с итоговым счетом 5:4.

"Это был захватывающий матч, с большим количеством голов, большим количеством ошибок и большим количеством хороших моментов. Мы достигли своей цели. Мы снова в финале, у нас нет времени на раздумья. В конце концов, мы выполнили свою задачу.

Пропустить четыре гола - это не очень хорошо, но забить четыре - это очень хорошо. Нам не хватало баланса, но мы очень эффективны впереди, потому что забить четыре мяча "Реалу Сосьедад" не так-то просто.

Я никогда не думал, что мы вылетим, потому что на "Бернабеу" может случиться все, что угодно, а тем более в такой атмосфере. Когда нам приходится отыгрываться, мы никогда не сдаемся, а болельщики поддерживают нас и очень помогают нам, создавая сильнейшую атмосферу.

Мы хорошо поработали в овертайме. Мы ввели в игру свежие силы, и они внесли свой вклад. Те, кто начал поединок с первых минут, хорошо держались до конца. Это была прекрасная по физике игра от Беллингема, Винисиуса и Родриго. Мы закончили матч более энергично, чем "Реал Сосьедад" в дополнительное время", - подытожил Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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