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Анчелотти - после 4:4 с Сосьедадом: Мы никогда не сдаемся, а болельщики очень помогают нам
Комментарий итальянского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти проанализировал ничью с "Реал Сосьедад" (4:4) в ответном матче полуфинала кубка Испании.
По сумме двух встреч дальше в противостоянии прошел "Реал" с итоговым счетом 5:4.
"Это был захватывающий матч, с большим количеством голов, большим количеством ошибок и большим количеством хороших моментов. Мы достигли своей цели. Мы снова в финале, у нас нет времени на раздумья. В конце концов, мы выполнили свою задачу.
Пропустить четыре гола - это не очень хорошо, но забить четыре - это очень хорошо. Нам не хватало баланса, но мы очень эффективны впереди, потому что забить четыре мяча "Реалу Сосьедад" не так-то просто.
Я никогда не думал, что мы вылетим, потому что на "Бернабеу" может случиться все, что угодно, а тем более в такой атмосфере. Когда нам приходится отыгрываться, мы никогда не сдаемся, а болельщики поддерживают нас и очень помогают нам, создавая сильнейшую атмосферу.
Мы хорошо поработали в овертайме. Мы ввели в игру свежие силы, и они внесли свой вклад. Те, кто начал поединок с первых минут, хорошо держались до конца. Это была прекрасная по физике игра от Беллингема, Винисиуса и Родриго. Мы закончили матч более энергично, чем "Реал Сосьедад" в дополнительное время", - подытожил Анчелотти.
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