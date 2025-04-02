Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятное достижение. Реал забил 10 000-й гол в своей истории
Автором юбилейного взятия ворот стал француз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" забил 10 000-й гол в своей истории. Это случилось во втором полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4 после д.в.).
Полузащитник "сливочных" Орельен Чуамени стал автором юбилейного взятия ворот в истории королевского клуба во всех турнирах. Его гол на 86-й минуте помог команде сравнять счет в матче. Встреча этих команд завершилась после дополнительного времени, однако мадридцы прошли дальше по сумме двухматчевого противостояния.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в финале Кубка Короля "Реал" сыграет с "Барселоной" или "Атлетико".
Предыдущий, 9000-й юбилейный гол забил Гарет Бэйл в 2017 году. "Реал" забил в чемпионате Испании 6545 голов, в Кубке — 1417, а в КЕЧ/ЛЧ — 1103. Остальные — в других турнирах.
Популярное сейчас
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет