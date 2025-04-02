Невероятное достижение. Реал забил 10 000-й гол в своей истории

Мадридский "Реал" забил 10 000-й гол в своей истории. Это случилось во втором полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4 после д.в.).

Полузащитник "сливочных" Орельен Чуамени стал автором юбилейного взятия ворот в истории королевского клуба во всех турнирах. Его гол на 86-й минуте помог команде сравнять счет в матче. Встреча этих команд завершилась после дополнительного времени, однако мадридцы прошли дальше по сумме двухматчевого противостояния.

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Напомним, что в финале Кубка Короля "Реал" сыграет с "Барселоной" или "Атлетико".

Предыдущий, 9000-й юбилейный гол забил Гарет Бэйл в 2017 году. "Реал" забил в чемпионате Испании 6545 голов, в Кубке — 1417, а в КЕЧ/ЛЧ — 1103. Остальные — в других турнирах.