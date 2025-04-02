Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка короля "Атлетико" будет принимать "Барселону". Первый матч завершился со счетом 4:4, причем обе команды совершили камбеки, проигрывая по ходу матча с разницей в 2 гола. Соперники максимально мотивированы, ведь останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.





РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Барселона" состоится в среду, 2 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Атлетико - Барселона Смотреть трансляцию



Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.