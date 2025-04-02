Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Атлетико – Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/2 финала Кубка короля "Атлетико" будет принимать "Барселону". Первый матч завершился со счетом 4:4, причем обе команды совершили камбеки, проигрывая по ходу матча с разницей в 2 гола. Соперники максимально мотивированы, ведь останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Барселона" состоится в среду, 2 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО
- Лунин в воротах - защитники играть не хотят. Леганес забил украинцу дважды в первом тайме
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет