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Талантливый нападающий Реала поделился своими мыслями о будущем в королевском клубе
Бразилец готов бороться за свое место в стартовом составе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Эндрик дал комментарий после ответного матча с "Реал Сосьедадом" (4:4 после д.в.) в полуфинале Кубка Испании.
"Я очень доволен тем, что мой гол помог команде одержать победу. Мне очень нравится быть игроком «Реала»! Я люблю этот клуб. Я рад, что мы прошли в финал. Мы сделаем все, чтобы выиграть этот трофей".
"Я знаю, что постоянно играть в стартовом составе очень трудно, потому что в команде есть четыре лучших атакующих игрока мира: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго. Я упорно работаю ради того, чтобы получить свой шанс и остаться в «Реале» на всю свою жизнь", — добавил Эндрик.
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Заметим, что в этом сезоне 19-летний Эндрик забил 7 голов в 29 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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