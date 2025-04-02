  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наставник Сосьедада - о судействе в игре кубка: Реал - большая команда, им не нужна помощь
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Сосьедада - о судействе в игре кубка: Реал - большая команда, им не нужна помощь

Испания
Обновлено

Есть вопросы по одному из голов "сливочных"

Наставник Сосьедада - о судействе в игре кубка: Реал - большая команда, им не нужна помощь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль пожаловался на судейство в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского "Реала" (4:4).

"Нам больно. Вчера никто не ставил на нас, но команда показала, что ей хватает игры, характера и индивидуальных качеств. Мы сделали все, чтобы оказаться в финале. Бывает, что после поражения ты уходишь гордым, и это как раз тот случай. Полуфинальное выступление команды превзошло ожидания многих.

Надеюсь, этот матч разделит время на до и после. Это должно дать нам тот импульс, которого нам часто не хватало.

Там был офсайд (в эпизоде перед угловым, с которого "Реал" забил 3 гол – прим.). Обычно его свистят. Лучше не говорить об этом, не зафиксировали, и все. Мы были выбиты из турнира благодаря помощи в аспекте, который должен быть нейтральным. "Реал" - большая команда, и им не нужна помощь. Мне совершенно ясно, что они не засчитали бы гол, если бы это произошло в другой штрафной площадке.

Это не первый раз, когда "Мадрид" перевернул ход игры во время отставания. Мне грустно и больно, потому что мы играли так, чтобы пройти дальше, но я очень горжусь этой командой. Исторические ночи остаются в памяти, если ты доходишь до финала, но эта ночь останется в глубине моего сердца", - подытожил специалист.

Напомним, по сумме двух встреч (5:4) в финал Кубка Испании вышел "Реал Мадрид".

Читайте такжеАнчелотти - после 4:4 с Сосьедадом: Мы никогда не сдаемся, а болельщики очень помогают нам

По теме
yellow-arrow
Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч
yellow-arrow
Талантливый нападающий Реала поделился своими мыслями о будущем в королевском клубе
yellow-arrow
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид) Иманоль Альгуасиль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 13:46
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 13:46
Ответить
0
1
fanatSD (донецк)
02.04.2025 в 14:01
слюни подотри пархатый.твоя .....барселона "святая"?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости