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Наставник Сосьедада - о судействе в игре кубка: Реал - большая команда, им не нужна помощь
Есть вопросы по одному из голов "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль пожаловался на судейство в
"Нам больно. Вчера никто не ставил на нас, но команда показала, что ей хватает игры, характера и индивидуальных качеств. Мы сделали все, чтобы оказаться в финале. Бывает, что после поражения ты уходишь гордым, и это как раз тот случай. Полуфинальное выступление команды превзошло ожидания многих.
Надеюсь, этот матч разделит время на до и после. Это должно дать нам тот импульс, которого нам часто не хватало.
Там был офсайд (в эпизоде перед угловым, с которого "Реал" забил 3 гол – прим.). Обычно его свистят. Лучше не говорить об этом, не зафиксировали, и все. Мы были выбиты из турнира благодаря помощи в аспекте, который должен быть нейтральным. "Реал" - большая команда, и им не нужна помощь. Мне совершенно ясно, что они не засчитали бы гол, если бы это произошло в другой штрафной площадке.
Это не первый раз, когда "Мадрид" перевернул ход игры во время отставания. Мне грустно и больно, потому что мы играли так, чтобы пройти дальше, но я очень горжусь этой командой. Исторические ночи остаются в памяти, если ты доходишь до финала, но эта ночь останется в глубине моего сердца", - подытожил специалист.
Напомним, по сумме двух встреч (5:4) в финал Кубка Испании вышел "Реал Мадрид".
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