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Ла Лига считает, что у Барселоны никогда не было финансовых возможностей и прав регистрировать Ольмо и Виктора
Скандал не утихает
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором утверждает, что "Барселона" не имела достаточно средств в своей зарплатной ведомости для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.
Это заявление было опубликовано на официальном сайте Ла Лиги и ставит под сомнение законность сделки "Барселоны" по продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро. Именно эта сделка позволила каталонскому клубу временно зарегистрировать игроков в январе по решению Высшего спортивного совета (CSD).
"Финансовая отчетность показывает, что ни 31 декабря 2024 года, ни 3 января 2025 года, ни после этой даты "Барселона" не имела возможности зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора", - говорится в заявлении Ла Лиги.
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