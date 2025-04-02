  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига считает, что у Барселоны никогда не было финансовых возможностей и прав регистрировать Ольмо и Виктора
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига считает, что у Барселоны никогда не было финансовых возможностей и прав регистрировать Ольмо и Виктора

Испания

Скандал не утихает

Ла Лига считает, что у Барселоны никогда не было финансовых возможностей и прав регистрировать Ольмо и Виктора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором утверждает, что "Барселона" не имела достаточно средств в своей зарплатной ведомости для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

Это заявление было опубликовано на официальном сайте Ла Лиги и ставит под сомнение законность сделки "Барселоны" по продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро. Именно эта сделка позволила каталонскому клубу временно зарегистрировать игроков в январе по решению Высшего спортивного совета (CSD).

"Финансовая отчетность показывает, что ни 31 декабря 2024 года, ни 3 января 2025 года, ни после этой даты "Барселона" не имела возможности зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора", - говорится в заявлении Ла Лиги.

Читайте такжеНевероятное достижение. Реал забил 10 000-й гол в своей истории
По теме
yellow-arrow
"Мы ответим". Президент Барселоны отреагировал на заявление Ла Лиги относительно регистрации игроков
yellow-arrow
Ливерпуль определился с главной целью на летнее трансферное окно
yellow-arrow
Интер заинтересован в трансфере полузащитника Реал Сосьедада 
Камп Ноу Ла Лига Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
02.04.2025 в 17:36
Ну как бы это и так понятно.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 18
oda1979 (Запорожье)
02.04.2025 в 17:36
Ну как бы это и так понятно.
Ответить
0
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
02.04.2025 в 17:13
О, боярышниколиниус уже тут, тепер, тузики, дурианы, и прочая плесень - ваш выход)))
Ответить
1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:16
Зараз барсонуті шизоїди до Біби приковиляють
Ответить
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:16
А ты тогда кто, грибок РомАнус?
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:19
Тридварас, я до твоїх барсонутих під@растичних ритуалів нічого спільного не маю
 
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:20
Я не к тебе обращался, пи@ар, уткнись.
 
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:22
Или ты и есть Romantíco777? Анус ты наш многоликий.
 
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:27
Під@рок, в тебе вже від Шарлатанського Тузіка в розквіті сифіліс залишків твого головного мозку
 
0
0
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:01
Без Барсы не будет Эль Класико, не будет чемпионской гонки, а значит и не будет интереса к лалиге. Поклонитесь ей в ноги шлемазлы, шо она у вас есть.
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:05
Під@р, чому не буде? Ось Реал Кастілья має шанси вийти в Сегунду. Так що Ель-Класіко і в Сегунді може бути
Ответить
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:13
Вот видишь, пи@ар, ты даже сам смеёшься со своего бреда. Молодец, значит ты ещё не обезьяна, а только на полпути к ней.
 
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:14
Барсел@х, не нервуй . Зараз прийде шарлатанський Тузік і тобі кісточку кине
 
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:18
Не понимаю, о ком ты, пи@ар.
 
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 17:26
Придурюєшся, Барсел@х?. Про того , хто займається кінднепінгом з України, про того, хто вважає себе америкоським пастором, і крав, як )уй.ло, дітей з України в свою секту, про того , хто кидає тобі 10 бакинських щомісяця, щоб ти міг купити собі глоду в аптеці, про того, якому ти лижеш очко і називаєш "братом", хоча він тобі як сестра милосердя, про того, що тут казочки розповідав, що він був поранений в Ахілес на війні( під@р святим маніпулює), про того ,що зараз тут розповсюджує наративи Рудої Мавпи і Зігона Змаска. Короче , про такого же під@ра як і ти
 
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
02.04.2025 в 16:57
Ну так звісно, але справа Негрейри живе . Зараз в ЧІ все робиться, щоб зробити путу чемпіоном, а на закони насрати . Як і з участю Мартінеса в матчі проти Осасуни. Під@ри тягнуть під@рів
Ответить
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 16:52
Без Барсы, без этой мировой жемчужины, ваша сраная лалига дерьмо собачье, во главе с белыми вонючими крысами.
Ответить
0
1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 16:49
Да в рот ипать эту лалигу, вернее тебаса. Тьфу нах...
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.04.2025 в 16:37
Ну так Барселона наразі лідирує у чемпіонаті І це пе...с його знає кому дуже не подобається Може просто потрібно довести БОСякАМ Ла Ліги свою правоту у суді PS Зовсім не виключаю, що кулес використав "сіру зону" Положень ЛЛ. Коли "при бажанні" окремі пункти можна прочитати не лише так, як вважають керівники Ла Ліги!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости