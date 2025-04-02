Ла Лига считает, что у Барселоны никогда не было финансовых возможностей и прав регистрировать Ольмо и Виктора

Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором утверждает, что "Барселона" не имела достаточно средств в своей зарплатной ведомости для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

Это заявление было опубликовано на официальном сайте Ла Лиги и ставит под сомнение законность сделки "Барселоны" по продаже VIP-мест на стадионе "Камп Ноу" на сумму 100 миллионов евро. Именно эта сделка позволила каталонскому клубу временно зарегистрировать игроков в январе по решению Высшего спортивного совета (CSD).