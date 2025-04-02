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"Мы ответим". Президент Барселоны отреагировал на заявление Ла Лиги относительно регистрации игроков

Испания

Лапорта высказался о заявлении Ла Лиги

"Мы ответим". Президент Барселоны отреагировал на заявление Ла Лиги относительно регистрации игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на заявление Ла Лиги о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

"Это попытка дестабилизировать "Барселону". Я думаю, что то, чего они не могут достичь на поле, они пытаются достичь в офисах. Мы ответим решительно.

Иногда у меня возникает ощущение, что это не совпадение. Как раз сегодня появилось это заявление, а у нас большая игра против мадридского "Атлетико". Я не собираюсь терпеть это как президент", - сказал Лапорта.

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Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Барсeлонец
02.04.2025 в 17:08
Правильно Батя, мочи этих лалиговских крыс, мочи! Руки прочь от Барселоны, шлемазлы недоношенные!
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 17:08
Правильно Батя, мочи этих лалиговских крыс, мочи! Руки прочь от Барселоны, шлемазлы недоношенные!
Ответить
0
0

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