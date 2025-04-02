"Мы ответим". Президент Барселоны отреагировал на заявление Ла Лиги относительно регистрации игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на з аявление Ла Лиги о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

"Это попытка дестабилизировать "Барселону". Я думаю, что то, чего они не могут достичь на поле, они пытаются достичь в офисах. Мы ответим решительно.

Иногда у меня возникает ощущение, что это не совпадение. Как раз сегодня появилось это заявление, а у нас большая игра против мадридского "Атлетико". Я не собираюсь терпеть это как президент", - сказал Лапорта.