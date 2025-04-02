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"Мы ответим". Президент Барселоны отреагировал на заявление Ла Лиги относительно регистрации игроков
Лапорта высказался о заявлении Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на
"Это попытка дестабилизировать "Барселону". Я думаю, что то, чего они не могут достичь на поле, они пытаются достичь в офисах. Мы ответим решительно.
Иногда у меня возникает ощущение, что это не совпадение. Как раз сегодня появилось это заявление, а у нас большая игра против мадридского "Атлетико". Я не собираюсь терпеть это как президент", - сказал Лапорта.
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