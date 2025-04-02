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Главный тренер Реала дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве

Испания

Прокуратура требует для Анчелотти наказания в виде четырех лет лишения свободы

Главный тренер Реала дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве

Getty Images/Global Images Ukraine

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2 апреля главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщило издание MD.

Специалист объяснил, что "Реал" предложил ему получать часть зарплаты через передачу имиджевых прав, и он считал эту практику законной.

Напомним, что обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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