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Главный тренер Реала дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве
Прокуратура требует для Анчелотти наказания в виде четырех лет лишения свободы
Getty Images/Global Images Ukraine
2 апреля главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщило издание MD.
Специалист объяснил, что "Реал" предложил ему получать часть зарплаты через передачу имиджевых прав, и он считал эту практику законной.
Напомним, что обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.
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