Главный тренер Реала дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве

2 апреля главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщило издание MD.

Специалист объяснил, что "Реал" предложил ему получать часть зарплаты через передачу имиджевых прав, и он считал эту практику законной.

Напомним, что обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.