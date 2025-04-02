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"Нам немного не повезло", - Анчелотти не стал винить Лунина за 4 пропущенных гола

Испания

Реал и Реал Сосьедад сыграли 4:4

"Нам немного не повезло", - Анчелотти не стал винить Лунина за 4 пропущенных гола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти проанализировал ничью с "Реал Сосьедад" (4:4) в ответном матче полуфинала кубка Испании и рассказал, почему его команда пропустила 4 гола.

Отметим, что украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка.

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"Это была интересная игра, много голов и много ошибок. Но мы в финале, чего и хотели. Плохо, что мы пропустили четыре гола, нам не хватает баланса. Но мы никогда не сдаемся, когда нам нужно вернуться – то все возможно, потому что мы играем на Бернабеу.

Что произошло в защите, что пропустили аж четыре гола? Нам немного не повезло сегодня. Мяч дважды срикошетил от Алабы и попал в наши ворота, такие моменты случаются", – сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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