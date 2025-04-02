Агент Нико Уильямса встретился с директором топ-клуба АПЛ

Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс, вероятно, покинет свой клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации FootMercato, новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта недавно встретился с агентом Уильямса, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Но "канониры" не являются единственным клубом, который интересуется Уильямсом.

Добавим, что контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до 30 июня 2027 года.