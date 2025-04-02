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Агент Нико Уильямса встретился с директором топ-клуба АПЛ

Испания

Об этом пишет Foot Mercato

Агент Нико Уильямса встретился с директором топ-клуба АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс, вероятно, покинет свой клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации FootMercato, новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта недавно встретился с агентом Уильямса, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Но "канониры" не являются единственным клубом, который интересуется Уильямсом.

Добавим, что контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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