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Агент Нико Уильямса встретился с директором топ-клуба АПЛ
Об этом пишет Foot Mercato
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс, вероятно, покинет свой клуб в ближайшее трансферное окно.
По информации FootMercato, новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта недавно встретился с агентом Уильямса, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Но "канониры" не являются единственным клубом, который интересуется Уильямсом.
Добавим, что контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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