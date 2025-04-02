  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Легенда Баварии летом может присоединиться к Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Баварии летом может присоединиться к Барселоне

Испания

Мюллер может сменить Бундеслигу на Ла Лигу

Легенда Баварии летом может присоединиться к Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации издания Gol Digital, 35-летнего немца рекомендовали спортивному директору каталонцев Деку.

Контракт Мюллера с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года, и ранее сообщалось, что клуб не планирует продлевать сотрудничество с футболистом.

Читайте такжеМюллер высказался о своем будущем в Баварии
По теме
yellow-arrow
Агент Нико Уильямса встретился с директором топ-клуба АПЛ
yellow-arrow
"Нам немного не повезло", - Анчелотти не стал винить Лунина за 4 пропущенных гола
yellow-arrow
Главный тренер Реала дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2025 в 20:07
тануна!)))))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2025 в 20:07
тануна!)))))
Ответить
0
0
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 19:50
Да ну нах, вы шо шутите?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости