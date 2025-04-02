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Легенда Баварии летом может присоединиться к Барселоне
Мюллер может сменить Бундеслигу на Ла Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в "Барселоне".
По информации издания Gol Digital, 35-летнего немца рекомендовали спортивному директору каталонцев Деку.
Контракт Мюллера с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года, и ранее сообщалось, что клуб не планирует продлевать сотрудничество с футболистом.
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Источник:El Gol Digital
Опубликовал: Екатерина Власова
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2025 в 20:07
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