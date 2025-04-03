Сразятся сильнейшие. Определились финалисты Кубка Испании

Определились финалисты Кубка Испании.

По итогам двух полуфиналов, в матче за трофей сразятся "Барселона" и "Реал". Финал состоится 26 апреля на "Эстадио де ла Картуха" в Севилье.

Напомним, что в полуфиналах "Барселона" оказалась сильнее "Атлетико". "Реал" 1 апреля одолел "Реал Сосьедад" в экстра-таймах.

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Действующий обладатель трофея "Атлетик" выбыл из турнира. Проиграв "Осасуне" в 1/8 финала со счётом 2:3. Финалист турнира "Мальорка" сенсационно уступила "Понтеведре" со счётом 0:3.