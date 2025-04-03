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Сразятся сильнейшие. Определились финалисты Кубка Испании
Накал страстей
Определились финалисты Кубка Испании.
По итогам двух полуфиналов, в матче за трофей сразятся "Барселона" и "Реал". Финал состоится 26 апреля на "Эстадио де ла Картуха" в Севилье.
Напомним, что в полуфиналах "Барселона" оказалась сильнее "Атлетико". "Реал" 1 апреля одолел "Реал Сосьедад" в экстра-таймах.
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Действующий обладатель трофея "Атлетик" выбыл из турнира. Проиграв "Осасуне" в 1/8 финала со счётом 2:3. Финалист турнира "Мальорка" сенсационно уступила "Понтеведре" со счётом 0:3.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:09
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