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Сразятся сильнейшие. Определились финалисты Кубка Испании

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Сразятся сильнейшие. Определились финалисты Кубка Испании

Новина українською

Определились финалисты Кубка Испании.

По итогам двух полуфиналов, в матче за трофей сразятся "Барселона" и "Реал". Финал состоится 26 апреля на "Эстадио де ла Картуха" в Севилье.

Напомним, что в полуфиналах "Барселона" оказалась сильнее "Атлетико". "Реал" 1 апреля одолел "Реал Сосьедад" в экстра-таймах.

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Действующий обладатель трофея "Атлетик" выбыл из турнира. Проиграв "Осасуне" в 1/8 финала со счётом 2:3. Финалист турнира "Мальорка" сенсационно уступила "Понтеведре" со счётом 0:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:09
Как всегда красиво. Белым крысам приготовиться. Офис игры вам не помогут.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:09
Как всегда красиво. Белым крысам приготовиться. Офис игры вам не помогут.
Ответить
0
0

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