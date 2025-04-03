Испания
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Кубок Испании. Атлетико - Барселона 0:1. В финале будет Эль-Класико
4:4 в первом матче, а теперь 0:1
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонцы одолели сегодня одну команду из "Мадрида" – 26 апреля попытаются одолеть еще одну, а именно "Реал".
"Атлетико" - "Барселона" 0:1
Гол: Торрес (27)
???? FULL TIME!!!!!!!!!! ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 2, 2025
INTO THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/Dy4GOTQdaX
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Барсeлонец
03.04.2025 в 01:17
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