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Кубок Испании. Атлетико - Барселона 0:1. В финале будет Эль-Класико

Испания
Обновлено

4:4 в первом матче, а теперь 0:1

Кубок Испании. Атлетико - Барселона 0:1. В финале будет Эль-Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Каталонцы одолели сегодня одну команду из "Мадрида" – 26 апреля попытаются одолеть еще одну, а именно "Реал".

"Атлетико" - "Барселона" 0:1
Гол: Торрес (27)

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1 голосов
Комментарии
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Барсeлонец
03.04.2025 в 01:17
Мадри@асы, покупайте мыло и огнетушители.
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Комментарии 10
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Барсeлонец
03.04.2025 в 01:17
Мадри@асы, покупайте мыло и огнетушители.
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:15
Белым крысам приготовиться. Офисные игры вам не помогут.))
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1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 01:10
Головне, що перемога за більш потужною командою А що це РЕАЛьно комусь не до вподоби
sticker
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2
0
Море23 (Одесса)
03.04.2025 в 01:05
Если бы не кастоломы Атлетико можно было бы сказать что выиграли на классе с запасом
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1
1
Море23 (Одесса)
03.04.2025 в 01:05
Судья в игре 321 не удалил игрока Атлетико ,Атлетико кастоломы лучше бы против реала так играли но Реалу всегда сливают ...
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2
1
Море23 (Одесса)
03.04.2025 в 01:03
Все таки на сайте болеют против Барсы .так долго результат не выкладывали .наверное плакали
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3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:07
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4
0
avatar
Барсeлонец
03.04.2025 в 01:00
С победой барселонцы! Вамос! Вамос! Вамос!
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2025 в 01:07
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3
0
avatar
Барсeлонец
03.04.2025 в 00:57
Спецом с шапкой обзора тянули, шлемазлы сливочные?
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4
0

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