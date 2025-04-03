Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Барселоны прокомментировал победу против Атлетико
Мечтать разрешено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик радуется выходу своей команды в финал Кубка Испании после победы против "Атлетико" (1:0, общ. 5:4), но он понимает, что это только начало.
"Мечтать разрешено. Это хороший момент для нас, но все может быстро измениться, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными. Мы очень счастливы. Нам нужно много работать и оставаться сконцентрированными. Мы хотим выигрывать трофеи – один уже есть, но клубу нужно больше.
В моей голове до финального Эль-Класико еще очень далеко – сейчас это не имеет значения. Впереди еще много матчей", – сказал Флик.
Добавим, что финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 26 апреля.
Популярное сейчас
- АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 1:0. Поражение в дерби, несмотря на судейские старания
- Борьба за выход в УПЛ: кто окажется в элите украинского футбола?
- Яремчук поспособствовал. Олимпиакос вышел в финал Кубка Греции
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет