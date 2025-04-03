Главный тренер Барселоны прокомментировал победу против Атлетико

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик радуется выходу своей команды в финал Кубка Испании после победы против "Атлетико" (1:0, общ. 5:4), но он понимает, что это только начало.

"Мечтать разрешено. Это хороший момент для нас, но все может быстро измениться, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными. Мы очень счастливы. Нам нужно много работать и оставаться сконцентрированными. Мы хотим выигрывать трофеи – один уже есть, но клубу нужно больше.

В моей голове до финального Эль-Класико еще очень далеко – сейчас это не имеет значения. Впереди еще много матчей", – сказал Флик.