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Главный тренер Барселоны прокомментировал победу против Атлетико

Испания

Мечтать разрешено

Главный тренер Барселоны прокомментировал победу против Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик радуется выходу своей команды в финал Кубка Испании после победы против "Атлетико" (1:0, общ. 5:4), но он понимает, что это только начало.

"Мечтать разрешено. Это хороший момент для нас, но все может быстро измениться, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными. Мы очень счастливы. Нам нужно много работать и оставаться сконцентрированными. Мы хотим выигрывать трофеи – один уже есть, но клубу нужно больше.

В моей голове до финального Эль-Класико еще очень далеко – сейчас это не имеет значения. Впереди еще много матчей", – сказал Флик.

Добавим, что финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 26 апреля.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Алексей Полищук
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