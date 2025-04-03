Диего Симеоне высказался о вылете Атлетико из Кубка Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что его команда хорошо конкурировала в этом сезоне, несмотря на вылет из Кубка Испании после поражения от "Барселоны" (0:1, общ. 4:5) в среду.

Это поражение стало очередным разочарованием для "Атлетико" после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Реала" в прошлом месяце. Также в субботу команда сыграла вничью 1:1 с "Эспаньолом" в Ла Лиге, что оставило ее на девять очков позади лидера.

"В футболе бывает так, что соперник сильнее. Во втором тайме мы внесли коррективы и могли сравнять счет. Мы хорошо конкурировали против команды, которая имеет сильный состав ... Это отличный соперник, который порой будет преобладать над тобой. Вот что я думаю: команда, до этого момента, хорошо конкурировала. Мы хорошо выступали в Лиге чемпионов, хорошо играли в Кубке, и в чемпионате у нас хороший сезон. Мы продолжим работать, стараясь улучшаться, чтобы приблизиться к командам, которые идут выше, принимая наше нынешнее место", – сказал Симеоне.

Добавим, что после 29 сыгранных матчей "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 57 очками.