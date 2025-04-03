Барселона отклонила предложение из АПЛ по своему защитнику

Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" отклонила предложение в 50 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед" за левого защитника Алехандро Бальде. Английский клуб, который ищет надежное усиление для левого фланга обороны, попытался подписать молодого воспитанника "блаугранас", однако получил четкий ответ – Бальде не продается.

Футболист вернулся к своей лучшей форме после прошлого сезона, который был омрачен нестабильностью и серьезной травмой. Под руководством Ханси Флика он снова демонстрирует свою скорость, атакующий потенциал и прогресс в защитных действиях, став ключевой фигурой в команде.

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"Манчестер Юнайтед", который ищет долгосрочное решение для левого фланга, сделал серьезную ставку на Бальде, несмотря на недавнее подписание Патрика Доргу. Однако отказ "Барселоны" заставит англичан искать альтернативы.

Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего Бальде 1 гол и 8 ассистов в 40 матчах за "Барселону" во всех турнирах.