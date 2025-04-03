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"Мы мечтаем о требле". Защитник Барселоны высказался о цели команды на сезон

Испания

Амбициозный и полон решимости

"Мы мечтаем о требле". Защитник Барселоны высказался о цели команды на сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Жюль Кунде дал комментарий после победного матча в Кубке Испании против "Атлетико" (0:1).

"Мы продолжаем участие во всех турнирах. Мы вышли в финал Кубка Испании. Сезон еще не завершен, однако наша команда способна завершить его с трофеями. Путь еще длинный. Мы продолжаем работать и верить в это.

Эль-Класико в финале? Это мотивирует нас, потому что это всегда особенные матчи. Мы знаем, что они будут готовы, это отличная команда, против которой всегда трудно играть", — добавил Кунде.

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В этом сезоне Жюль Кунде провел 46 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 8 ассистами.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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