"Мы мечтаем о требле". Защитник Барселоны высказался о цели команды на сезон

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде дал комментарий после победного матча в Кубке Испании против "Атлетико" (0:1).

"Мы продолжаем участие во всех турнирах. Мы вышли в финал Кубка Испании. Сезон еще не завершен, однако наша команда способна завершить его с трофеями. Путь еще длинный. Мы продолжаем работать и верить в это.

Эль-Класико в финале? Это мотивирует нас, потому что это всегда особенные матчи. Мы знаем, что они будут готовы, это отличная команда, против которой всегда трудно играть", — добавил Кунде.