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Заметили на трибунах. Вратарь Хетафе болел за Атлетико в матче против Барселоны в Кубке Испании

Испания

Интересно, что в прошлом раунде этого турнира он пропустил пять голов от "матрасников"

Заметили на трибунах. Вратарь Хетафе болел за Атлетико в матче против Барселоны в Кубке Испании

Фото - Relevo (скриншот трансляції)

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Вратарь "Хетафе" поддерживал "Атлетико" на трибунах в полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

Во время прямой трансляции камеры случайно поймали в толпе фанатов резервного голкипера "Хетафе" Иржи Летачека с шарфом "матрасников". Его появление очень серьезно разозлило некоторых болельщиков команды, ведь в четвертьфинале этого турнира они проиграли подопечным Диего Симеоне со счетом 5:0. Что интересно, в той игре наставник "темно-синих" Хосе Бордалас выпустил 26-летнего чешского вратаря в стартовом составе.

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Заметим, что Иржи Летачек является резервным голкипером "Хетафе". В этом сезоне он провел 4 "сухих" матча в 5 поединках — все в Кубке Испании.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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