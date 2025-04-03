Заметили на трибунах. Вратарь Хетафе болел за Атлетико в матче против Барселоны в Кубке Испании

Вратарь "Хетафе" поддерживал "Атлетико" на трибунах в полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

Во время прямой трансляции камеры случайно поймали в толпе фанатов резервного голкипера "Хетафе" Иржи Летачека с шарфом "матрасников". Его появление очень серьезно разозлило некоторых болельщиков команды, ведь в четвертьфинале этого турнира они проиграли подопечным Диего Симеоне со счетом 5:0. Что интересно, в той игре наставник "темно-синих" Хосе Бордалас выпустил 26-летнего чешского вратаря в стартовом составе.

La retransmisión de Movistar caza al portero suplente del Getafe en las gradas del Metropolitano con una bufanda del Atlético.https://t.co/2fakEhyFKd — Relevo (@relevo) April 2, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что Иржи Летачек является резервным голкипером "Хетафе". В этом сезоне он провел 4 "сухих" матча в 5 поединках — все в Кубке Испании.